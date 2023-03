Dimanche soir, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le Stade de Reims, avec un Dion Lopy et Yehvann Diouf solides, a enchaîné contre l’AS Monaco de Krépin Diatta et Ismail Jakobs (0-1).

Et de dix-neuf. En déplacement au Stade Louis II dimanche soir à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, le Stade de Reims et son entraîneur Will Still ont enchaîné un dix-neuvième match sans défaite en Championnat, en venant à bout de l’AS Monaco sur la plus petite des marges. Une rencontre durant laquelle Yehvann Diouf et Dion Lopy ont su étalé leur talent.

En revanche, Krépin Diatta, décevant en première période et remplacé à la pause, Ismail Jakobs et leurs partenaires n’ont pas été efficaces pour trouver la failles, à l’image de deux occasions qui ont fini sur le poteau de Diouf. Le jeune attaquant anglais Folarin Balogun a quant à lui fait la différence pour les Rémois, en inscrivant l’unique but de ce match à la 51e minute.

Du coup, l’AS Monaco (4e) enchaîne un troisième match de rang sans victoire en Championnat et manque encore l’opportunité de se rapprocher de la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions. De son côté, le Stade de Reims peut commencer à voir plus haut qu’une huitième place. D’autant plus que le club champenois est à 4 points de l’Europe.

🏁 On continue d'avancer ! Grâce à un but de @balogun et toujours avec beaucoup de solidarité, nos Rouge et Blanc s'imposent à Monaco ce soir 👊❤️🤍#ASMSDR #GoSDR 0-1 | 90+4’ pic.twitter.com/0XYg8nFLQu — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 12, 2023

