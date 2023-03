Considéré comme l’un des plus grands clubs au monde, le Bayern Munich continue de produire du beau jeu et d’enchaîner les victoires au grand bonheur de Sadio Mané qui retrouve la compétition après des mois d’absence. Selon lui, la force du Bayern Munich réside sur la qualité de son recrutement, les remplaçants sont tout aussi bons que les titulaires.

Après avoir éliminé le PSG mercredi passé en huitièmes de finale de la ligue des champions, le Bayern Munich a enchaîné une victoire hier face à Augsbourg (5-3). Ce qui lui permet de conserver sa place de leader mais reste toujours sous la menace de Dortmund qui est à 2 points d’écart.

A la fin de cette victoire où Sadio Mané a été titularisé pour la première depuis son retour à la compétition, le numéro 17 des bavarois a analysé la rencontre, donné son point de vue sur la force de l’équipe et expliqué le but de Benjamin Pavard dont il a été le plus décisif. « Nous sommes très heureux. On a eu des problèmes au départ mais on a bien réagi. Ensuite, nous avons marqué beaucoup de buts et avons surtout travaillé de manière agressive et compacte hors du ballon. Quand j’ai fait mon aide avec un coup de tête pour Benji, je voulais juste faire entrer le ballon. Il a bien fait. Généralement, on a un banc très solide, c’est ce qui distingue un grand club comme le FC Bayern. Nous sommes très heureux d’avoir des joueurs aussi forts ».

wiwsport.com