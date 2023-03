Il s’est imposé avec sa propre technique, son propre football et est destiné à un bel avenir en Equipe Nationale. Idrissa Gueye en sait quelque chose.

Après plus d’une décennie en Equipe Nationale du Sénégal et bientôt 100 sélections, ce qui ferait de lui le joueur le plus capé de l’histoire de cette équipe, Idrissa Gana Gueye semble commencer à tourner vers « son après ». En effet, s’il lui reste encore deux ou trois années à porter le maillot national, le milieu de terrain d’Everton semble avoir déjà trouvé son parfait successeur chez les Lions du Sénégal. Il s’agirait de…. Lamine Camara.

« Prochain numéro 5 de l’Equipe A »

Gana s’est ajouté à ses nombreux internationaux sénégalais à avoir félicité les Lionceaux vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, en particulier celui qui a été élu meilleur joueur de la compétition. Le joueur de 33 ans a partagé une Story sur son compte Instagram avec le message suivant destiné à Lamine Camara : « Bravo champion, le prochain numéro 5 de l’équipe A Inchallah », peut-on lire sur le profil d’IGG.

Des mots qui en disent long et qui ont leur sens, alors que les deux joueurs pourraient même très bientôt se retrouver dans La Tanière, car Lamine Camara, désormais joueur du FC Metz, pourrait figurer sur la prochaine liste d’Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions, en marge des prochaines journées des qualifications à la CAN 2023. Ce serait une trajectoire pour le moins exceptionnelle pour Camara, vainqueur aussi du CHAN, mais qui ferait aussi beaucoup de bien aux U23, qui doivent en découdre contre le Mali en qualifications.

wiwsport.com