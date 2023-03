Au lendemain de la victoire du Sénégal en finale face à la Zambie, la CAF a dévoilé le onze-type de l’édition 2023 de la CAN U20, avec la présence de quatre Sénégalais.

La vingt-quatrième édition de la Coupe d’Afrique des Nations des joueurs de moins 20 ans a refermé ses portes samedi avec le tout premier titre du Sénégal, vainqueur net et sans bavure de la Gambie en finale (2-0). Vingt-quatre heures plus tard, la Confédération Africaine de Football présente l’équipe-type de la compétition, disposée en 4-3-3 et dominée par les Lionceaux, qui présentent quatre joueurs.

Il s’agit du gardien de but Landing Badji, qui n’a concédé le moindre but en six matchs, du défenseur central Seydou Sano, du meilleur joueur et du meilleur buteur du tournoi, à savoir Lamine Camara et Pape Demba Diop. Au regard de leur parcours, plus de présence n’aurait pas été imméritée pour les poulains de Malick Daf, le sélectionneur est dessus de tous ses homologues durant cette CAN.

Mais il fallait trouver de la place aux latéraux nigérians Augustine Njoku et Solomon Agbalaka, au capitaine et défenseur central gambien Alagie Saine, au milieu de terrain et avant-centre congolais Prince Soussou et Deogracias Bassinga, et à Adama Bojang, l’attaquant gambien auteur de quatre buts et qui a également marqué les esprits durant cette compétition. Bref, une équipe qui a fière allure.

wiwsport.com