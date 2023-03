« Nous sommes très concentrés, ce qui est la chose la plus importante et c’est le match le plus important de ma vie parce que nous avons joué match par match et maintenant nous sommes en finale », a déclaré Bojang lors de sa conférence de presse d’avant-match. Ce sera un match intéressant, un match de derby, mais le plus important est de s’assurer que nous nous concentrons pleinement pendant le déroulement du match. « Nous voulons réaliser une performance respectable et en fin de compte, nous voulons gagner le match. Comme je l’ai dit plus tôt, ce sera un match intéressant, nous ne devrions donc pas être trop confiants. »