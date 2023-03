Longtemps en convalescence après sa blessure contractée août dernier, Moussa Ndiaye a eu enfin droit à une bonne nouvelle. Le défenseur sénégalais qui n’a toujours pas honoré sa convocation avec les Lions du Sénégal a fait son retour à la compétition. L’ancien de Mayence est d’ailleurs inscrit sur la feuille de match de la rencontre qui mettra aux prises Nottingham Forest à Tottenham de Pape Matar Sarr pour le compte de la 27e journée de Premier League. Il aura donc l’occasion de fouler la pelouse de City Ground 7 mois après.

