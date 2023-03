Le Sélectionneur des Lions du Sénégal Aliou Cissé a souhaité bonne chance et donné quelques conseils aux Lionceaux U20 du Sénégal qui disputent la finale de la CAN de la catégorie ce samedi contre la Gambie.

Après avoir magnifié le parcours sans faute de l’équipe nationale U20 dans cette campagne 2023, Aliou Cissé a aussi félicité Malick Daff et son staff pour le travail abattu. Ainsi à la veille de la finale de la CAN 2023, le coach champion d’Afrique a prodigué des conseils à Pape Demba Diop et ses coéquipiers pour ramener le titre de champion d’Afrique.

« Deux choses que je voudrais vous rappeler, une finale ça se gagne , ça ne se joue pas seulement. Les deuxièmes, on ne s’en rappelle jamais. Aujourd’hui vous l’occasion d’écrire l’historie, écrivez cette historie. La Gambie est un pays qui est à coté de chez nous, donc c’est un match de derby. Dans les derby, il est important de bien les entamer, de bien les jouer et de les gagner » a laissé entendre El Tactico dans une vidéo postée par la FSF.

Message de soutien du coach Aliou Cissé à l’endroit des lionceaux qui jouent ce samedi la finale de la #TotalEnergiesAFCONU20, Egypte 2023. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/A7Vu7s2tOu — FSF (@Fsfofficielle) March 10, 2023

Wiwsport.com