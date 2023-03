Réduit à de nombreux buts depuis sa cohabitation en 2017, le trio Mané-Firmino-Salah a offert à Liverpool ce qui est sans doute sa meilleure attaque de l’histoire. Jurgen Klopp semble conscient de ça.

L’été 2017, Liverpool construisait une ligne offensive pour ne rien envier à ses adversaires, avec l’arrivée de Mohamed Salah qui s’ajoutait à celle de Roberto Firmino et Sadio Mané. En cinq saisons passées ensemble à Anfield, ce trio aura fait des ravages, marquant plusieurs buts, délivrant plusieurs passes décisives et surtout remportant tous les trophées possibles. Ce fameux Fab Three s’est ensuite « dissolu » l’été dernier, avec le départ de Sadio Mané au Bayern Munich.

Et alors que le Brésilien Roberto Firmino devrait aussi partir à la fin de saison, Jurgen Klopp s’est confié à la question à savoir s’il serait possible de recréer un joueur un trio aussi prolifique. « C’est exceptionnel et il n’est pas possible de le reproduire car c’était une relation spéciale du point de vue du football et cela a très bien fonctionné. Le défi pour nous avec tous les changements que nous avons apportés maintenant et au cours des prochaines années est de remplacer un joueur sensationnel, une composition d’équipe ou quoi que ce soit », a déclaré le technicien allemand à 90min.

