Les Sénégalais ont Championship en encore connu des fortunes diverses samedi lors de la 36e journée.

QPR 1-0 Watford

En très grande difficulté depuis plusieurs semaines, Queens Park Rangers a retrouvé le sourire en remportant son duel face à Watford sur la plus petite des marges. Seny Dieng, providentiel en fin de rencontre face aux attaquants de Watford, et ses partenaires ont mis fin à douze rencontres d’affilée – dont 5 défaites de rang – sans victoire, grâce à un but de Tim Ireogbuanam.

De leur côté, Ismaila Sarr, sorti sur blessure à la 77e minute, et ses partenaires ne se reprennent pas malgré le changement d’entraîneur il y quelques jours. Avec cette victoire, QPR, 16e au classement, s’éloigne un peu de la zone rouge, avec désormais 13 points sur le premier relégable, alors que Watford voit le top 6 prendre de distance. Dixièmes, les Hornets ont cinq points de retard sur Millwall, qui occupe la sixième place qualificative en Play-offs.

Sheffield United 0-1 Luton

Vainqueur du Reading FC mardi dernier en match en retour de la 29e journée et deuxième de Championship, Sheffield United accueillait Millwall, au Bramall Lane. Autant dire qu’Iliman Ndiaye et ses partenaires espéraient l’emporter face à un adversaire direct et, si possible, d’enchaîner. Néanmoins, il n’en a rien été. Bien au contraire même, puisque les Blades ont essuyé une quatrième défaite sur leur six derniers matchs de Championnat. Là où Burnley (1er, 80 points) semble intouchable, Sheffield United permet donc à Middlesbrough (3e) et leurs adversaires du jour (4es) de revenir respectivement à quatre et six points de sa 2e place.

Reading FC 0-1 Millwall

Rien ne semble plus aller du côté de Reading. Pourtant, si Mamadou Loum Ndiaye était encore absent pour blessure, il y avait les défenseurs Naby Sarr et Amadou Salif Mbengue. Incapables de recoller à un but encaissé dans les premières minutes, Royals se sont inclinés face à Millwall sur leur pelouse, et subissent une troisième défaite d’affilée. Mauvaise opération à domicile donc pour les hommes de Paul Ince, qui stagnent à la 15e place de Championship, avec six points d’avance sur le premier relégable.

Preston North End 2-0 Cardiff City

Très solide défensivement depuis quelques matchs, grâce notamment un Bambo Diaby en très grande forme, Preston North End a battu Cardiff City (2-0) et enchaîne un sixième match consécutif sans défaite. Dans ce choc face au premier non relégable, les Lilywhites ont résisté avec un bon gardien et se sont appuyés sur Thomas Cannon et Ched Evans pour inscrire leurs deux buts. Une grosse performance qui permet à Preston North End de se conforter au milieu du tableau, à sept points des Play-offs.

