L’Equipe Nationale U20 du Sénégal dispute sa quatrième finale en CAN ce samedi (17h00 GMT) face à la Gambie, au Stade International du Caire. Découvrez la composition des Lionceaux !

Jusque-là, l’Equipe Nationale U20 du Sénégal réalise un excellent parcours dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Portés notamment par un secteur défensif solide (0 buts encaissé) et une attaque flamboyante (12 buts marqués) – avec notamment l’actuel meilleur buteur de la compétition, à savoir Pape Demba Diop (5 réalisations), – les Lionceaux ont tout remporté depuis l’entame du tournoi.

L’heure est désormais venue pour Malick Daf et ses poulains de concrétiser avec un trophée pour le Sénégal dans cette compétition. Cela passe par remporter un vrai derby qui s’annonce palpitante face à la Gambie, qui a connu un parcours pour le moins similaire. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, le sélectionneur sénégalais a remis son équipe-type, comme en demi-finale.

La compo du Sénégal contre la Gambie (4-4-2)

Landing Badji – Amidou Diop, Seydou Sano, Babacar Ndiaye, Basse – Lamine Camara, Mamadou L. Camara, Pape Demba Diop – Pape Amadou Diallo, Souleymane Faye, Samba Diallo

wiwsport.com