Troisième victoire consécutive en championnat le Bayern Munich ce samedi soir. Sadio Mané et ses partenaires l’ont emporté face à Augsbourg (5-3).

Nouveau match, nouvelle démonstration du Bayern Munich. Ce samedi après-midi, à l’Allianz Arena, l’ogre bavarois s’est tranquillement imposé dans le derby de la Bavière face à Augsbourg (5-3), lors de la 24e journée de Bundesliga. Les hommes de Julian Nagelsmann conforte leur première place du classement, avec provisoirement trois points du Borussia Dortmund, qui affronte Schalke 04 ce soir (17h30 GMT).

Pourtant, les choses n’ont pas débuté de plain-pied pour le Bayern, car Augsbourg ouvrait le score après seulement deux minutes de jeu, grâce à Berisha. Mais il n’aura pas fallu trop de temps à Sadio Mané et ses partenaires recoller à la marque et prendre, grâce notamment à de beaux but de Cancelo (15e) et Pavard (18e). Le défenseur français marquait d’une volée après après remise de Sadio Mané.

Remarquablement dans cette partie, Pavard permettait aux siens de corser l’addition à la 35e (3-1), dix minutes exactement avant le 4-1 inscrit par le Leroy Sané, qui marquait à bout portant de la tête sur un centre de Mané, à gauche de la surface. Si l’attaquant sénégalais s’est (encore) vu refuser un but pour une position de hors-jeu de Sané (50e), Davies signera le 5-2, puisque Berisha s’est illustré avec un doublé (60e, s.p). Irvin Cardona a mis un plus de spectacle dans ce match en marquant le 5-3 en fin de partie.

wiwsport.com