L’AS Douanes a raté son entrée en lice à la BAL 2023. La mayonnaise n’a pas pris forme malgré le bon recrutement. La déception se lisait dans les yeux du coach à la conference de presse. Mamadou Gueye Pabi qui décortique les points faibles de son équipe lors de cette défaite s’est dit déçu de la prestation de ses joueurs.

Les sentiments après le match ?

C’est vraiment désolant de jour notre premier match à domicile et de le perdre devant notre public. On attendait autre chose qu’une défaite. On prend sur nous-mêmes. C’est un match très riche en enseignements des deux cotés du terrain. Offensivement, j’ai vu qu’on a raté trop de paniers faciles. On a été dominé par moment sur le jeu intérieur. On ne repliait pas comme il se devait. On prend 22 points sur contre-attaque. Il va falloir vraiment changer d’attitude pour les matchs à venir parce qu’il est inadmissible de ne pas replier en basket. Il faut savoir attaquer et retourner trés vite pour défendre son cerceau.

Les nouveaux ont-ils assimilé le jeu ?

Je ne pense pas qu’ils puissent ne pas comprendre ce que nous étions en train de faire depuis plus d’un mois voire deux mois. On a manqué juste de réaction parce qu’on a pas eu assez de connexions ensemble. Parce que nous n’avons jamais eu de matchs amicaux avec les nouvelles recrues et le basket-ball est un sport collectif, le plus individuel certes. Mais c’est un premier match, il va falloir rectifier dans les jours à venir et revenir plus fort.

Les points faibles à travailler

Il va falloir positiver, travailler nos points faibles, s’améliorer dans de nombreux domaines comme les lancer francs (13/24). Dans le haut niveau ca se paie cash. Les replis défensifs où on a pris 22 points c’est énorme. Les pertes de balles (17) … Il faudra beaucoup plus prendre soin de la balle pour mieux entamer nos prochains matchs. Nous avons fait tout ce que nous avons pu pour gagner ce match. Cette équipe ivoirienne est mieux rentrée dans le match en première et deuxième périodes. Parce qu’on prenait trop de décisions immédiates et individuelles. On ne devrait pas continuer à jouer comme cela.

