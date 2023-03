Décidément , les matchs d’ouverture ne réussissent pas aux clubs sénégalais en lice pour la BAL. Après le DUC l’année dernière, l’AS Douanes a perdu d’entrée à Dakar Arena.

Entre pertes de balles et manque d’efficacité, l’AS Douanes a donné le bâton pour se faire battre lors du premier quart temps remporté par l’ABC Fighters (25-14). Les irrésistibles joueurs du club ivoirien ont donné le ton de la partie, avec une agressivité d’entrée. Ils ont inscrit le premier panier de la saison et même si les deux équipes ont été en coude à coude les première minutes, les « hommes » de Liz Mills n’ont pas perdu de temps pour se détacher et mener le score. Avec 10 pertes de balles, une moyenne de 40% sur les tirs à 2 points et seulement 2 tirs primés sur les 12 tentatives, l’AS Douanes est dans le dur à la mi-temps ( 21-43).

Au retour des vestiaires, c’est le pensionnaire de la BAL Elevate qui donne la voix. Khaman Maluach (16 ans) ajoute 3 points d’entrée. Au moment où le meilleur marqueur de la BAL est muselé. À la fin du 3e quart temps, Chris Crawford ne compte que 9 points. Toutefois, si l’AS Douanes n’a pas renverser la tendance. Elle a su limiter la casse avec Terrell Stoglin qui a ajouté 7 points à son compteur lors du troisième quart et réduire l’écart à 10 points ( 58-48).

Malgré un dernier quart temps poussif où l’AS Douanes est revenu à deux points d’écart, rien ne pouvait arrêter la bande à Amadou Harouna (25 points) qui ont tenu bon jusqu’au bout. L’ABC Fighters qui découvre la BAL réussit son baptême du feu avec cette victoire d’entrée.

