Pape Matar Sarr pourrait ne plus avoir Antonio Conte comme entraîneur la saison prochaine. Plusieurs noms ont déjà été associés à Tottenham avec notamment Mauricio Pochettino, Thomas Frank ou encore Luis Enrique.

Fraichement éliminé de la Ligue des Champions par l’AC Milan et en Coupe par Sheffield United, Tottenham est actuellement 4e de Premier League et est donc encore en course pour accrocher une place dans le Big 4 de la PL en fin saison. Antonio Conte répond donc pour l’heure à l’objectif prioritaire qui lui a été fixé en début de saison. Toutefois, cet objectif devrait être le dernier chez les Spurs pour le technicien italien de 53 ans.

En fin de contrat en juin prochain avec le club londonien, Conte ne devrait pas prolonger son bail avec la formation de Pape Matar Sarr. Une situation qui a donc vu fleurir les premières rumeurs concernant le futur entraîneur de Tottenham. Alors qu’un retour de Mauricio Pochettino a été évoqué par plusieurs médias anglais, l’ex sélectionneur de l’Espagne et ancien patron du Barça, Luis Enrique a été aussi annoncé sur le banc du club londonien par The Athletic qui vend la mèche. Mais, le board de Tottenham aurait également l’œil sur Thomas Frank.

Selon le Daily Mail, âgé de 49 ans, ce dernier est actuellement en poste à Brentford où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Une équipe de Brentford qui est 9e de PL et qui reste surtout sur 12 matchs sans défaite en championnat avec notamment des victoires face à Liverpool et Manchester City, et un nul face à Arsenal. Une grosse performance pour l’un des plus petits budgets de Premier League qui n’a perdu que 4 matchs cette saison. Un pari tout de même pour les Spurs de Pape Matar Sarr, si Frank arrivait à succéder à Conte. Mais Chelsea l’a déjà osé avec Graham Potter et à Londres le derby ne s’arrête juste sur le pré.

wiwsport.com