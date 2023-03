Malick Mbaye, formé à Génération Foot, a été présenté à la presse ce jeudi après-midi. Le récent vainqueur du CHAN savoure son transfert « un rêve devenu réalité » d’après le joueur formé l’attaquant de 18 ans qui a rejoint les grenats cet été.

« Cela fait dix jours que je suis ici, j’ai été très bien accueilli par l’effectif et le staff. Je connais bien Ousmane Ba, avec qui j’ai évolué à Génération Foot, je suis également ami avec Lamine Gueye, Aboubacar Lô et Ablie Jallow. J’ai rejoint l’académie à l’âge de 14 ans, et j’ai gravi les échelons jusqu’à évoluer avec les jeunes de la sélection nationale sénégalaise. C’est le Président qui m’a appelé pour me dire que j’allais rejoindre le FC Metz, je suis très heureux d’être ici et de faire partie de ce grand club. C’est tellement beau de découvrir les installations, les terrains et les vestiaires : c’est un rêve qui devient réalité […] A la CHAN, on a écrit une nouvelle page de l’histoire du football sénégalais, ça n’est jamais facile d’aller gagner une compétition comme celle-là, surtout face à l’Algérie en finale ».

Repéré par Pierre Dréossi et ses équipes, Mbaye suscite beaucoup d’enthousiasme de la part de son Directeur du football. « Malick vient de remporter la CHAN (Championnat d’Afrique des Nations de football, remporté aux tirs au but par les Lions de la Teranga face à l’Algérie) avec le Sénégal, félicitations à lui. C’est un ailier droit en partie formé à Génération Foot, que l’on a remarqué pendant la compétition. Il possède une maturité un peu plus importante que les autres joueurs. Il a disputé son premier match en Réserve le week-end dernier et a délivré une passe décisive qui a permis aux Messins de l’emporter. J’espère qu’il pourra rapidement intégrer l’effectif professionnel et renforcer notre secteur offensif ».