Après sa journée « réussie » de dimanche dernier en marge du combat entre Reug Reug et Sa Thiès, Makane Mbengue s’est félicité de cela même s’il a dénoncé le comportement de certains supporters qui ont été à l’origine des violences notés à l’arène nationale.

Makane Mbengue est un promoteur satisfait. Du moins sur le plan organisationnel et sur la réussite de l’évènement du combat du 5 mars dernier. Le choc entre Reug Reug et Sa Thiès avait tenu en haleine durant des mois tout les amateurs de lutte. Une chose dont se félicite le promoteur Makane Mbengue.

« L’organisation était difficile mais Dieu merci tout est bien fini. On a attendu ce combat pendant un an, il y’a eu de la tension et c’était vraiment très passionnant. On a fait la promotion du combat qui intéressait beaucoup les amateurs. Que ce soit dans les marchés ou dans les bureaux, on ne parlait que de ce combat. Donc on rend grâce à Dieu pour la réussite de cet événement » a déclaré Makane.

Le fils de Gaston Mbengue de noter par ailleurs les malheureux incidents qui sont survenus à l’arène nationale après le combats. Des sièges ont été saccagés et des limiers ont même été pris à partie par certains supporters mécontents du verdict de l’arbitre. « C’était un spectacle désolant. Voir des chaises et des projectiles voler de partout alors que des ministres de la république étaient présents, est inadmissible. La journée était presque parfaite malheureusement certains l’indiscipline de certains supporters a tout gâché » s’est désolé le promoteur sur la chaine Gaston Productions.

Wiwsport.com