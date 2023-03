Hier, mercredi 8 mars 2023, le Promoteur de la Petite Côte était devant le Tribunal Correctionnel de Dakar, dans une affaire d’escroquerie, faux et usage de faux portant sur un document administratif, l’opposant au sieur Pape Déthié Thiam, et concernant le combat Modou Lô vs Ama Baldé.

Monsieur Thiam, qui accuse Luc Nicolaï de l’avoir escroqué d’une somme de 50 millions, l’avait attrait devant la barre. Le quotidien L’Observateur, qui a donné l’information, ajoute que le Directeur administratif du CNG, Ndiamé Diop, était aussi appelé à comparaitre, aux côtés du Promoteurs, parce que considéré comme complice.

Toujours selon le quotidien, la partie civile accuse le Promoteur, à qui il aurait remis la somme de 50 millions pour un partenariat, pour le combat Modou Lô vs Ama Baldé, de l’avoir roulé dans la farine. Et ledit combat, qui a été reporté à cause de la blessure de Modou Lô, n’a toujours pas lieu. « Après le report, la date devient caduque. J’étais obligé de changer le contrat pour les besoins du sponsor », a dit Ndiamé Diop, dans des propos rapportés par L’Obs n° 5834 de ce jeudi 9 mars 2023.

De son côté, Luc Nicolaï a nié les faits qui lui sont reprochés, arguant qu’il n’était plus promoteur puisque n’ayant plus eu de licence depuis 2018. Mais la partie civile, qui persiste et signe avoir remis ladite somme au Promoteur, demande 250 millions pour réparation.

Les deux managers des deux lutteurs, Ass Cissé pour Modou Lô et Abdou Bakhoum pour Ama Baldé, ont aussi été entendus comme témoins.

Le Procureur de la République a mis l’affaire au délibéré et donne rendez-vous aux deux parties le 22 mars 2023, pour vider le dossier.

