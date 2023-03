La configuration de l’arène a beaucoup changé ces derniers temps. Une nouvelle air souffle désormais dans l’arène sénégalaise après l’immixtion de certains jeunes lutteurs dans le cercle restreint des VIP.

C’est une entrée par effraction pour ne pas dire forcée. Les jeunes lutteurs ont pris d’assaut le sommet de la pyramide et se sont offerts des affiches de rêves contre leurs « aînés » qui forment le gotha de l’arène depuis une dizaine d’années.

Il y’a peu, nombreux étaient les amateurs qui se plaignaient de la configuration de l’arène qui tardait à se renouveler. Seuls quelques lutteurs, considérés comme les VIP s’affrontaient entre eux pour se disputer le prestigieux titre de « roi des arènes ». Pour ne pas les citer, Balla Gaye 2 , Modou Lô, Eumeu Sène, Bombardier, Gris Bordeaux et Lac 2 Guiers. Les deux premiers nommés se sont affrontés à deux reprises avec à chaque fois une victoire du Lion de Guédiawaye. À son tour Balla Gaye 2 , roi des arènes de 2012 à 2014 a affronté deux fois Bombardier qui lui même, a été battu par Eumeu Sène à deux reprises.

Couronné roi des arènes depuis 2019, Modou Lô qui n’a plus combattu depuis quatre ans a croisé Gris Bordeaux (deux fois), Eumeu Sène (deux fois), Lac 2 Guiers (deux fois ) et Bombardier (une fois). Des combats qui commençaient à lasser les amateurs de lutte tant on assistait chaque année aux mêmes affiches dans les grands combats. Il était temps que les choses changent !

Boy Niang, le premier a intégré le cercle restreint des VIP

Même si ça aurait dû être Ama Baldé le premier de la jeune génération à s’attaquer aux VIP, c’est finalement Boy Niang 2 qui a matérialisé ce rêve après le report du combat Ama – Modou Lô. Auteur d’une folle ascension, le fils de De Gaulle qui s’est vu une première fois rembarrer par Balla Gaye 2 va obtenir gain de cause. Après avoir terrassé avec la manière Sa Thiés qui par ailleurs est le jeune frère de Lion de Guédiawaye, Boy Niang 2 va réaliser son rêve d’affronter le mythe Balla Gaye 2. Au soir du 1er janvier 2023, il signe officiellement son entrée dans la cours des grands. Lui qui comme Ama Baldé, Sa Thiés, Siteu sont de cette génération qui a toujours voulu atteindre les sommets. Pour ce faire il fallait bousculer la hiérarchie « établie » et Thiapathioly a ouvert la voie et s’est même offert un combat royal contre Modou Lo. Une affiche qui fait déjà saliver.

Nul doute que d’autres chocs de générations s’en suivront. Gris Bordeaux fera face à Ama Baldé bientôt et le combat entre Siteu et Lac 2 Guiers 2 est en passe d’être ficelé par Jambars Productions. « Lamb j Sajj na » (L’arène est en ébullition).

