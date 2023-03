Le Nigeria a remporté vendredi la petite finale de la CAN U20 face à la Tunisie (4-0) et décroche donc la médaille de bronze.

C’est en grand que le Nigeria a décidé de s’adjuger d’une nouvelle médaille dans une Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Opposés à la Tunisie vendredi après-midi lors de la petite finale, les Flyings Eagles n’ont fait qu’une bouchée des Aiglons de Carthage, s’imposant par 4 à 0 pour décrocher la médaille de bronze de cette CAN U20, en Egypte.

🇳🇬 NIGERIA ACHIEVE A PODIUM FINISH! 👏

The Flying Eagles are the #TotalEnergiesAFCONU20 bronze medalists for the third time 🥉 @NGSuperEagles pic.twitter.com/tqPc29z5ag

— #TotalEnergiesAFCONU20 (@CAF_Online) March 10, 2023