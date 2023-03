La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’arbitre égyptien Mahmoud Nagy Ahmed Nagy Mosa pour diriger la finale de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans qui mettra aux prises le Sénégal à la formation gambienne, ce samedi

La finale de la CAN U20 qui opposera le Sénégal tombeur de la Tunisie et la Gambie vainqueure de son duel contre le Nigeria en demi-finale sera dirigée par un arbitre de nationalité Égyptienne. Il s’agit de Mahmoud Nagy Ahmed Nagy Mosa. Il sera assisté par son compatriote Sami Mohamed Abouzid et Joel Wonka Wonka Doe du Liberia. Jalal Jayed du Maroc jouera le rôle du quatrième arbitre.

Cette équipe arbitrale sera complétée par l’Egyptien Mahmoud Ashor qui se chargera de la responsabilité de la VAR, le Ghanéen Daniel Nii Ayi Laryea et Yara Atef de l’Egypte seront ses assistants. Rappelons que le coup d’envoi de cette finale sera donné à partir de 17h00 GMT au stade International du Caire.

