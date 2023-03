De retour le mois dernier à Anderlecht pour se maintenir en forme chez les U23, Kara Mbodji a déjà plié bagages.

Mi-février dernier, Kara Mbodji faisait son retour au Royal Sporting Club Anderlecht. Ce n’était pas pour essayer de dépasser la barre des 103 matchs qu’il a disputés avec les Mauves mais pour s’entraîneur avec les U23, question de se maintenir en forme après la fin de son aventure au club qatari, Al-Sailiya. Un mois plus tard, le défenseur sénégalais de 33 ans quitte Neerpede, selon les informations de la Dernière Heure.

Le journal belge renseigne qu’il n’est plus possible d’accueillir l’ancien international sénégalais aux 47 sélections et 5 buts aux séances de l’équipe B pour une « question d’assurance ». Par ailleurs, la même source indique qu’Anderlecht n’envisageait pas d’offrir à Kara un contrat avec les U23, cette place de joueur âgé dans l’effectif de Guillaume Gillet étant déjà occupée par le milieu de terrain défensif David Hubert (33 ans).

