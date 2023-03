Les fans de Sheffield United peuvent sourire. Alors que leur équipe est confrontée à un calendrier très chargé, ils ne devraient pas avoir à se préoccuper de l’état physique d’Iliman Ndiaye. Sorti blessé lors de la victoire contre Reading FC mardi (0-1), l’attaquant sénégalais a reçu des nouvelles rassurantes.

En effet, Iliman devrait être présent dès ce samedi après-midi (15h00 GMT) à l’occasion de la réception de Luton Town, comme l’a indiqué son entraîneur Paul Heckingbottom en conférence de presse ce jeudi. Une superbe bonne nouvelle en prélude de ce choc face à un adversaire direct pour la montée.

Hecky with a fitness update on Ndiaye, McAtee and Bogle. 💪

“They’ll be fine. Macca’s was cramp, Iliman’s was contact in his hip.

He gets them all the time. Jayden took a stamp on the foot, it swelled up but that’s gone down. He’ll be fine aswell.” pic.twitter.com/bSDMjJxaPU

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 9, 2023