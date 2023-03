Devant les médias à l’Allianz Arena, Sadio Mané est revenu sur la qualification de son équipe en quarts de finale de C1 et s’est confié sur ses sensations physiques actuelles.

Vainqueur à l’aller (0-1), le Bayern Munich a confirmé au match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions en dominant à nouveau le PSG à l’Allianz Arena (2-0). Suffisant pour que Sadio Mané et ses coéquipiers se qualifient pour les quarts de finale. Le Sénégalais s’est dit heureux après cette qualification et a évoqué sa forme.

« Honnêtement on est content. Ce n’était pas facile parce qu’on avait en face une belle équipe parisienne. Au final, on a gagné les deux matchs et on est très heureux. Si je suis en pleine forme ? Oui, ça a été un peu long, mais avec le temps ça viendra. Je m’entraîne dur », a déclaré l’ancien joueur de Liverpool dans des propos rapportés par RMC Sport.

