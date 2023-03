Entré en jeu mercredi soir lors de la victoire qualificative du Bayern Munich sur le Paris Saint-Germain, Sadio Mané va disputer son cinquième quart de finale de Ligue des champions. Une performance qui atteste sa constance dans l’histoire de cette compétition.

La star sénégalaise devient de plus en plus un habitué des grands rendez-vous de la Ligue des Champions. Arrivé pour la première fois dans les phases de groupe de la compétition en 2017/2018, Sadio Mané a jusque-là disputé 6 phases finales de C1 avec Liverpool et 1 avec le Bayern Munich cette saison. Sept saisons d’affilée que le double Ballon d’Or africain est dans la haute compétition et s’y impose comme l’un des plus grands acteurs.

Avec déjà 3 buts sous ses nouvelles couleurs bavaroises dans cette campagne de Ligue des Champions, Sadio Mané va donc disputer son cinquième quart de finale. Tout juste revenu de blessure avant d’effectuer son comeback dans la manche retour face au PSG, la prochaine sortie de sa formation en C1 devrait offrir au Sénégalais l’occasion de conforter ses 15 buts inscrits en phase à élimination directe. Un record qu’il détient dans l’histoire de la compétition juste devant Drogba (14 buts). Mais aussi dans l’histoire de Liverpool pour qui il est à ce jour le meilleur buteur dans cette même période.

D’ici les quarts de finale, Sadio Mané tentera devra revenir à son meilleur niveau après près de 3 mois sans compétition à cause d’une blessure. Les objectifs sont désormais là : triplé avec le Bayern, les distinctions individuelles en vue et tout ce que la star sénégalaise s’est fixé comme ambition pour cette saison.

