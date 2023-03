Le milieu de terrain sénégalais a repris partiellement l’entraînement collectif cette semaine avec son club, Nottingham Forest, une première depuis sa blessure à la Coupe du Monde.

Une bonne nouvelle pour Nottingham Forest, et peut-être aussi pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Opéré d’une blessure aux ischio-jambier mi-décembre, le milieu de terrain sénégalais Cheikhou Kouyaté a refait son apparition à l’entraînement collectif de Nottingham Forest, a confirmé son entraîneur en conférence de presse ce jeudi.

« Cheikhou Kouyaté s’est un peu entraîné cette semaine, donc il est proche (de faire son retour à la compétition), a tenu à révéler le technicien des Reds Steve Cooper. Nous ne voulions pas le mettre en danger aujourd’hui (jeudi) lorsque la neige est tombée car cela aurait été idiot de faire cela, mais il a repris l’entraînement ».

Steve Cooper has confirmed that Cheikhou Kouyaté has returned to training this week. Great news. #NFFC pic.twitter.com/lI8ZLHDFBs — Callum Castel (@callumcasteln) March 9, 2023

Une bonne nouvelle donc pour Nottingham Forest, qui devrait également bientôt pouvoir compter sur le défenseur Moussa Niakhaté. Arrivé à Forest l’été dernier, Cheikhou Kouyaté (12 matchs, 1 but en Premier League cette saison) s’était blessé lors du premier match des Lions à la Coupe du Monde et n’a plus joué depuis.

