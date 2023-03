Buteur certes, mais Mbaye Diagne n’a pas toujours tiré vers les camps qui lui conviennent : réincarnation du footballeur professionnel noceur, à tel point qu’il a souvent été décrié dans son pays. Mais la réalité du terrain est tout autre ailleurs.

Des multiples clichés à côté du plus beau véhicule possible qu’il soit, une descente en avion avec un survêtement, des chapeaux cordobes tel un vrai amoureux du flamenco, et une attitude sportive loin d’être irréprochable. À chacun sa chose. Toutefois, force est de constater que Mbaye Diagne n’a rien du style idéal pour attirer une bonne attention des amateurs du football. Au point de devenir pour beaucoup un joueur paradoxal, peu importe à quel point il peut être brillant comme footballeur.

En club, des performances hors du commun mais un caractère peu à l’avantage

Rarement le public sénégalais ne s’était montré aussi critique à l’encontre d’un joueur. Mbaye Diagne, 31 ans, est depuis quelques années, en particulier depuis la Coupe d’Afrique des Nations 2019, le centre d’attention des supporters de l’Equipe Nationale, parfois pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Le géant attaquant du Fatih Karagümrük représente aux yeux de nombreux la cible idéale, non pas surtout à cause de ses performances sur le terrain mais la manière de s’illustrer.

Certes, il n’a pas marqué les esprits depuis qu’il arbore le maillot national en 2018. En déduit un ratio de zéro but en onze sélections, ce qui lui a sans doute jusque-là porté préjudice. Toutefois, se référant de ses performances en club, il semble difficile à ses détracteurs de ressortir un match durant lequel il a été nul. Car c’est un avant-centre, il veut marquer – quitte à se tirer une balle dans les pieds à Bruges à cause d’un penalty-gate avec Hans Vanaken. Il sait marquer et est même capable de délivrer des passes décisives. Demandez à ces gens-là qui suivent le Championnat de Turquie.

L’ancien joueur de la Juventus de Turin est au sommet de sa gloire sur les bords de l’Europe de l’Est. Lors de la 24e journée de la Super Lig samedi, Mbaye Diagne a inscrit son nom dans l’histoire du Championnat turc, en devenant le 30e joueur à marquer quatre triplés en D1 turque et l’un de ses très rares joueurs à l’avoir fait avec trois clubs différents (2 fois avec Galatasaray, une fois avec Kasımpaşa et Karagümrük). Et même si les critiques sont presque unanimes dans son pays, Mbaye Diagne a toujours démontré son instinct de buteur dans quasiment tous les clubs où il a joué.

Un style de jeu pas joueur mais buteur

Pourquoi donc il est rarement l’attaquant rêvé de nombreux supporters de l’Equipe Nationale ? Sans doute parce qu’il a un style de jeu qui ne plaît pas, une manière de jouer au football qui n’impressionne pas. Pourtant, il est efficace ! Atypique que puisse être sa carrière pro débutée sur le tard du côté de la Belgique, à Lierse, Diagne dispose d’un ratio prolifique que beaucoup d’attaquant auraient aimé avoir. En 233 matchs professionnels en club, il a marqué 117 buts et délivrés 26 passes décisives. Ce buteur, il est clair qu’Andrea Pirlo, l’entraîneur de Karagumruk, ne s’en passera pas.

Mais le technicien italien est bien différent de certains de ses homologues. Le football aussi peut paraître incompréhensible et ces attaquants qui ne brillent pas en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne ou en Allemagne intéressent moins aux sélectionneurs et aux supporters des équipes nationales ! Nul n’est prophète en son pays. Mais peut-être que si Mbaye Diagne consolide un peu plus son amour avec les camps cette saison (16 buts, 5 passes décisives en 23 matchs) et se passe du type noceur, il va bientôt se réconcilier avec l’Equipe Nationale. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

wiwsport.com