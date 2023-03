En direction de la 40ème édition des «Six heures de Dakar», qui se déroulera ce week-end, le duo Azar, tenant du titre, ne va pas concourir côte à côte dans la catégorie des porches. Yoan et Jeremy Azar, accompagnés d’Elliot Ezzedine, vont défendre le titre à la place du patriarche.

«Je suis encore convalescent suite à des problèmes de santé. La Porsche exige de l’impact physique considérable et difficile à mancuvrer. Elle est agressive. Du coup, je préfère mettre en compétition mes deux fils et celui d’El Walid sur la porsche pour aller chercher la victoire», confie celui qui avait mis, l’année dernière, à l’hégémonie de Nagy Kabaz, rècordman des « Six heures de Dakar» avec 11 sacres.

Passionné des compétitions de sports mécaniques, Jean Azar va tout de même prendre part à la compétition dans une autre catégorie inférieure. «Je vais rouler en Clio 3 cup pour concourir dans une catégorie inférieure des deux litres. Donc, notre équipage aura deux voitures : la porsche pour la course de voiture avec catch et la clio pour la catégorie des deux litres. On va aussi alterner les pi- lotes pour essayer de s’imposer dans les deux catégories», ajoute le père de Jeremy et Yoan Azar.

Selon toujours lui, même s’il n’a pas prévu d’être sur la porsche, les pilotes choisis pour le run, la course de voiture avec catch, sont outillés pour rééditer l’exploit de l’année dernière. «lls seront également avec moi dans la clio 3 cup pour faire du mixage. Yoan, Jeremy Azar et moi-même serons accompagnés par Elliott Ezzedine pour la catégorie des deux litres», conclut-il.

