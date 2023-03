Après avoir éliminé le Burkina Faso, l’équipe Olympique du Sénégal tentera de décrocher son billet pour la phase finale de la Can des moins de 23 ans contre le Mali. Les joueurs de Demba Mbaye vont recevoir le match aller au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Dernier virage pour les Lions Olympiques. Après l’obstacle du Burkina Faso où les partenaires de Cheikh Omar Ndiaye se sont qualifiés aux tirs au but après un nul et vierge à l’aller comme au retour (0-0; 0-0 5 tab3), le Sénégal qui ambitionne de retrouver cette compétition devra passer sur les Aigles du Mali, tombeurs du Rwanda au second tour. La sélection des moins de 23 ans dirigée par Demba Mbaye affrontera le mali dans le cadre du troisième et dernier tour.

L’acte 1 se disputera sur la pelouse du stade Abdouyaye Wade de Diamniadio le mercredi 22 mars vers les coups de 17h00. Les deux équipes vont ensuite se retrouver une semaine plus tard à Bamako dans le cadre du match retour. À l’issue de ce troisième 3ème tour des éliminatoires, sept pays se qualifieront pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans prévue au Maroc du 2 au 26 novembre prochain. À noter que les trois premiers du rendez-vous continental représenteront l’Afrique aux Jeux olympiques 2024 à Paris, du 26 juillet au 11 août 2024.

wiwsport.com