En décrochant un nul mérité contre Villarreal ce jeudi soir (1-1), Moussa Ndiaye et Anderlecht s’offrent une belle chance de croire en la qualification pour les quarts de finale de C4.

Au terme d’un match plaisant au Lotto Park, Anderlecht a obtenu contre Villarreal un match nul de parité (1-1), jeudi soir, à l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conférence. Titulaire lors de cette rencontre, Moussa Ndiaye a réalisé un match solide dans dans son couloir gauche. Après la rencontre en zone mixte, le Sénégalais s’est exprimé sur sa prestation prestation, et s’est montré très satisfait et espère faire mieux au retour.

« Je pense avoir joué mon meilleur match depuis mon arrivée à Anderlecht. J’ai joué un moment en Espagne et je savais à quoi m’attendre. Je connais le football espagnol et c’était agréable de jouer à nouveau contre une équipe espagnole. Si aujourd’hui a été mon meilleur match, celui de la semaine prochaine à Villarreal sera le plus important », a déclaré l’ancien joueur de la filiale du FC Barcelone dans des propos rapportés par Nieuwsblad.

Alors que ce résultat maintient intactes les chances des Mauves pour une qualification en quarts de finale, Moussa Ndiaye croit dur comme fer à une victoire à La Cerámica. « Nous avons fait ce que nous devions faire, même si ce n’était pas facile. Nous les avons beaucoup causé des problèmes. Notre pourcentage de chances de nous qualifier ? 100% ! (rires). On est super motivés et on va tout donner, je n’ai aucun doute », s’amuse t-il.

wiwsport.com