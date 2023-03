Convoqués ce mercredi au CNG, Sa Thiès et Reug Reug ont enterré la hache de guerre. Le lutteur de Guédiawaye a été désigné vainqueur après recours et malgré cela, une bonne ambiance a régné dans les bureaux de l’instance dirigeante de la lutte.

Plusieurs sujets autour du combat ont été débattus. Les managers des deux lutteurs ainsi que les deux protagonistes ont regretté les violences et les saccages notés à l’arène nationale ce dimanche.

« On a parlé de ce qui s’est passé le jour du combat. Les casses et la violence qu’on a constaté et qui pourrait nuire à la lutte. On a également debout des problèmes d’arbitrage » a révélé Sa Thiès au sortir de la réunion.

