L’attaquant sénégalais avait dû céder sa place peu après son but contre Reading FC ce mardi.

Sheffield United a vécu une soirée aux sentiments bien différents sur la pelouse du Reading FC ce mardi. Vainqueurs 1-0 de ce match en retard de la 29e journée de Championship, les Blades ont malheureusement vu leur buteur du jour Iliman Ndiaye céder sa place quelques instants après avoir marqué.

Son entraîneur a donné de ses nouvelles et espère rien de grave. « Iliman a pris un coup en recevant le ballon, un contact par derrière. Nous espérons que c’est un simple coup. Il a du de la glace dessus et nous espérons que cela ira mieux le plus tôt possible. Donc j’espère que ça s’arrangera », a déclaré Paul Heckingbottom.

wiwsport.com