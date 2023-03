Après sa victoire validée sur recours par le CNG ce mercredi, Sa Thiès a tenu sa première déclaration.

« On m’a rendu ma victoire c’est une bonne chose. Tout le monde a vu que j’ai terrassé mon adversaire. Il n’ya rien à ajouter » a réagit brièvement Sa Thiès après la décision du CNG de lui accordé la victoire.

Par ailleurs le lutteur n’a pas apprécié les incidents notés à l’arène nationale en marge du combat même s’il souligne que l’erreur d’arbitrage a été la cause de ces débordements. « Personne ne cautionne ce qui s’est passé dimanche. Mais il faut dire aussi que si l’arbitrage avait été irréprochable, on aurait pas assister à ces scènes de violences. Toutefois nous savons que l’erreur est humaine et nous avons accepté de continuer le combat même si on savait qu’on avait gagné. Après on a suivi la procédure de recours et la victoire nous a été rendu » se satisfait t-il.

Sa Thiès d’appeler les lutteurs et les reporters à la lucidité et au fair play pour aider à éclairer la lanterne des amateurs en cas de litige dans certains combats. « Je pense qu’il faut qu’on apprenne à dire les choses telles qu’elles sont. Si on voit voit qu’il y’a une chute d’un lutteur il faut oser le dire. Mais il y’a certains qui n’osent pas dire la vérité de peur qu’on leur reproche une impartialité. Sur ce, j’interpelle la presse (…) D’un autre coté le CNG doit pouvoir avoir mettre des caméras dans l’enceinte pour arbitrer les différends sur place. Il faut faire instaurer la VAR parce que ça participe à lutter contre la violence dans l’arène » .

Wiwsport.com