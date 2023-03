Bouly Sambou n’a pas eu besoin d’une période d’acclimatation nécessaire pour montrer son talent pour sa toute première saison en championnat Marocain. L’ancien meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalais a inscrit 10 buts sous les couleurs de Wydad.

L’ancien joueur du Jaraaf de Dakar a choisi de poursuivre son évolution au Maroc avec le prestigieux club du Wydad. Et le moins que l’on puisse dire est que l’international sénégalais s’est bien intégré sous les couleurs de son nouveau club puisqu’il raffole des compteurs, du moins pour le moment. En effet, Bouly Junior Sambou a été décisif une nouvelle fois, hier, contre RSB Berkane à l’occasion de la 19e journée de Botola Pro.

Dans cette folle rencontre qui s’est soldée sur un nul de trois buts partout (3-3), le natif de Bignona a trouvé l’occasion de corser son compteur buts. Il enregistre désormais 7 pions en championnat, 3 en Ligue des champions de la CAF et une passe décisive. Et la cerise sur le gâteau, Junior est deuxième au classement des meilleurs buteurs derrière Hannouri de Fus Rabat et ses 9 buts.

Les statistiques de Bouly Junior Sambou cet saison : 21 matchs

10 buts

1 passe d

Les statistiques de Bouly Junior Sambou cet saison : 21 matchs
10 buts
1 passe décisive
2e meilleur buteur de Botola pro en ayant raté 5 matchs sur blessures. Tout cela à 24 ans et pour sa première saison au Wydad ! Sous-côté ?

