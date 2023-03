Avec 4 buts inscrits lors de ses cinq derniers matchs, Aliou Badji est actuellement en pleine bourre. L’attaquant des Girondins s’est prononcé sur sa forme actuelle qu’il espère maintenir.

Ayant marquer lors de la dernière journée de Ligue 2, Aliou Badji a permis à Bordeaux d’accrocher le match nul contre Saint Etienne (1-1). Un but qui témoigne de la bonne dynamique de l’attaquant sénégalais qui s’est armé de patience pour en arriver là. « Oui, cela fait plaisir de marquer. J’ai été patient, j’étais dans mon coin, je travaillais. Aujourd’hui, cela commence à payer et on espère que ça va continuer. Ça se passe bien. Il y avait des matches où avec Josh ça se passait bien, et des matches où ça ne se passait pas bien. Après, c’est quelque chose de normal vu que j’ai fait la préparation avec Amiens. Mais là j’ai fait six mois avec Bordeaux, donc je me suis bien adapté. Je n’ai pas de problème pour jouer avec Josh, et on s’entend bien, que ce soit en dehors ou sur le terrain » a t’il affirmé dans Girondins4ever.

« J’avais trop la rage à la fin du match, c’était trois points devant nos supporters. Mais bon, après, on avait devant nous une belle équipe de Saint-Etienne. C’était un grand match. Il nous a manqué de la chance pour tuer le match en marquant le deuxième but : on ne l’a pas fait. Cela nous a encore mis en difficulté, et on a pris l’égalisation stéphanoise » a ajouté l’avant-centre.

En déplacement ce samedi au stade Bonal pour faire face à Sochaux, Bordeaux et Aliou Badji peuvent conforter leur deuxième place du championnat. Pour cela il faudra faire un meilleur résultat que lors de la rencontre contre l’ASSE. « Oui, il faut aller chercher autre chose que le nul, mais la victoire (pour assommer Sochaux), exactement. C’est ce que j’ai dit après le match contre Saint-Étienne. Il faut déjà bien se reposer pour entamer une bonne semaine de travail. C’est ce qu’on a fait. Là, on va bien finir cette semaine de travail et on sera prêts pour samedi. On ira là-bas pour chercher la victoire. On sait que Sochaux est une bonne équipe, mais Bordeaux c’est la même chose. On est déterminés, on est beaucoup plus ambitieux, et il y a des choses qui changent. On avait du mal à tenir nos matches, mais ça commence à aboutir. Je suis conscient des choses et que ça va le faire. Ce sera un bon match et on va remporter cette bataille » a promis Aliou Badji.

Wiwsport.com