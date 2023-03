En marge de la finale de la Coupe dont il était le parrain, le maire de Kaffrine, Abdoulaye Sow s’est prononcé sur les réussites qu’accumule le football sénégalais depuis plus d’un an. Le vice-président de la FSF s’en est aussi pris aux détracteurs de l’équipe fédérale à travers les colonnes de Record.

Selon le ministre Abdoulaye Sow, par ailleurs, vice-président à la FSF, les récents résultats obtenus par le football sénégalais ne sont que le fruit d’une stabilité et d’engagement d’une équipe fédérale dévouée. « C’est le fruit du travail depuis 10 ans et ça, je l’ai déjà dit. Si la Fédération sénégalaise de football a aujourd’hui ces beaux résultats, c’est parce que le président de la République l’a laissé stable. En un moment, les gens ont voulu déstabiliser cette fédération, le chef de l’État a refusé et a donné la plénitude des pouvoirs et des attributions à cette fédération. Ce qui fait qu’aujourd’hui cette stabilité et ce travail fait dans l’engagement, ce travail d’équipe a produit ce qu’il a produit », a tonné le ministre Abdoulaye Sow dans les colonnes de Record.

Grand acteur de la fameuse philosophie du Manko Wutti Ndamli, Abdoulaye Sow se vante de la réussite de leur élan et dénonce les critiques légères qui s’abattent sur la FSF. « Le Manko Wutti Ndamli a été une réalité et c’est ça le plus important. J’ai entendu quelques critiques. Mais ici comme nous le savons tous, il y a des gens qui n’accepteront jamais d’être des perdants. Ça aussi, il faut qu’on accepte dans ce pays d’être des perdants. On ne peut pas accuser comme ça des gens et laisser passer. En tout cas, je saisis la fédération pour que ces attaques malveillantes, ces attaques incorrectes à la limite soient stoppées », a déclaré Abdoulaye Sow, président de le ligue Football Amateur dans un entretien avec Record.

Abdoulaye Sow renchérit en ajoutant que ces bruits qui ne font pas l’honneur du football sénégalais doivent et vont cesser. « Dans tous les cas, nous les stopperons d’une manière ou d’une autre. Il ne faut pas continuer à travailler au moment où d’autres, qui ne sont pas du tout blancs, et j’en sais beaucoup sur eux, s’attaquent à des gens pour dire oui, c’est le Manko Wutti Xalis ! Vraiment ça, c’est du n’importe quoi ! C’est manquer de respect à ce pays, c’est manquer de respect à cette Fédération et la Fédération se fera respecter », a conclu le vice-président de la Fédération sénégalaise de football.

wiwsport.com avec Record