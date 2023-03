Au lendemain de sa victoire controversée contre Sathies, Reug-Reug au micro de Gaston production a recadré Balla Gaye 2, avec qui, il a eu un accrochage quelques minutes avant le coup d’envoi de son combat contre Sathies, dimanche. Selon ses dires, le lutteur de Guédiawaye lui a manqué de respect.

Reug-Reug n’a guère apprécié le comportement de Balla Gaye 2 lors de son combat contre Sa Thies. En effet, le chef de file de l’écurie Balla Gaye 1 qui n’est pas exempt de tout reproche aurait insulté l’adversaire de son frère si l’on fie au lutteur de Thiaroye.

« Je vous jure que Sathies est le lutteur plus trouillard que je connaisse. Je le sais, même son grand frère a peur de moi. Ils m’ont montré des signes de peureux. D’ailleurs, son frère Balla Gaye, me connaît très bien, on se connaît. C’est un grand frère, on le respecte quoi qui arrive et il doit se comporter comme tel. Je suis son petit au même titre que Sathies, il me doit du respect. D’abord il n’avait pas le droit de s’incruster dans l’enceinte, c’est interdit par le CNG, il n’avait pas le droit, les textes sont clairs là-dessus. En plus il se permet de m’insulter. J’étais vraiment déçu de lui et de son comportement. Un grand lutteur comme Balla Gaye ne doit à aucun moment sortir certaines phrases de sa bouche. Honnêtement il m’a beaucoup déçu, je le croyais plus mature que ça. Je ne vais pas répéter ce qu’il m’a dit mais sachez qu’il m’a insulté alors que je le respecte beaucoup. Il ne devait pas m’insulter », déclaré Reug-Reug au micro de nos confrères de Gaston Production.

wiwsport.com