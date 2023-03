Trois médailles d’argent. Telle est la belle moisson sénégalaise aux Championnats d’Afrique de surf édition 2023 ayant pris fin ce week-end. Dix nations étaient en lice dans cette Compétition qui attribuent des points ou ranking mondial.

Arrivé second en Open, Chérif Fall a eu Yargent tout comme son compatriote Serigne Fallou Bousso aligné dans l’épreuve des juniors. Soit le même métal obtenu par Déguéne Thioune chez les dames. En revanche, Sidy Camara a terminé au pied bien plus praticable à marée du podium en Open ou un régional de l’étape c’est Imposé.

Ces Championnats d’Afrique ont eu pour cadre la Pointe des étrangers. Ancres, au nord d’Agadir plus précisément sur la route d’Essaouira. Un spot de rêve grâce à ses vagues tubulaires de droite. Idéal donc pour un niveau intermédiaire. On retrouve dans cet endroit beaucoup de rochers, petite zone de take off, un spot bien plus praticable à marée montante. Une vague classée mondialement. Ce spot est très prisé des surfeurs locaux et étrangers.

Record