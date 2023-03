Le sélectionneur des Lionceaux Serigne Saliou Dia est revenu sur la double confrontation victorieuse (1-0 et 3-2) contre le Cameroun comptant pour les matchs préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations Algérie 2023 prévu du 29 avril au 19 mai prochain.

La lecture de cette double confrontation ?

D’abord le premier match était particulier parce qu’on a joué sans connaître l’adversaire. On a essayé de mettre en place des plans de jeu pour voir les forces et faiblesses de l’adversaire. On a eu beaucoup de difficultés à marquer même si finalement on a pu gagné (1-0). Dans cette deuxième manche on s’attendait à un match très difficile parce que le Cameroun perd rarement deux fois de suite. On a eu un match extrêmement difficile et la température n’a pas aidé à avoir le match qu’on voulait. Il faisait très chaud. On a eu une bonne mentalité et jouer ce match comme si c’était une rencontre de Coupe d’Afrique. Il fallait dire aux jeunes de ne pas lâcher prise, de continuer à se battre jusqu’à la dernière minute et c’est ce qui nous a valu cette deuxième victoire qui est source de motivation pour continuer le travail.

Où est est la préparation et peut-on s’attendre à des renforts en vue de la CAN?

La prestation se passe très bien. On a commencé depuis 4 semaines et il devait consolider ce qu’on a fait au tournoi UFOA. Il fallait consolider cela mais aussi voir les joueurs qui pouvaient intégrer l’équipe. La sélection n’est jamais fermée et tout le temps besoin des meilleurs joueurs. On continue à chercher de possibles renforts tout en continuant notre travail sur le plan technico-tactique. On va vers une coupe d’Afrique qui sera très difficile et rien ne sera offert au Sénégal. Les signaux sont verts maintenant tout le monde va attendre le Sénégal. Mais on a encore du temps et la Fédération nous permet plus ou moins d’enchaîner les regroupements d’ici le début de la CAN (29 avril). Par ailleurs il faut aussi travailler sur la gestion des émotions pour les joueurs qui n’ont pas l’habitude de jouer au Sénégal.

Y’a t-il un travail qui se fait pour éviter les errements défensifs qu’on a constaté dans ces deux matchs de préparations?

C’est tout un chantier qu’on est entrain de gérer. Une compétition c’est toujours la meilleure défense qui la gagne. La preuve la finale de la CAN U20 va opposer le Sénégal et la Gambie qui n’ont pas encaissé de but dans la compétition. Donc il faut une assise défensive très solide. Mais ce sont encore des jeunes et on ne peut pas les comparer à des joueurs qui sont aguerris et qui jouent déjà le championnat national. Assurer la défense sera une charge collective et non individuelle. Ce sera l’affaire de toute l’équipe.

Allons nous avoir des expatriés qui vont arriver pour la CAN?

Il y’a une politique par rapport aux binationaux. On mise d’abord sur ceux qui sont au Sénégal mais on a ciblé quelques joueurs qui ont manifesté leur désir de nous rejoindre. Les jeunes ont tout le temps de changer de nationalité sportive donc mieux vaut aller avec les joueurs qui sont ici dans les centres de formations. Quand on voit Génération Foot qui est allé gagné un tournoi U19 contre Benfica, Lyon est.. Ça veut dire que le Sénégal n’a rien a envier aux autres pays. Maintenant c’est vrai aussi que les expatriés ont des atouts sur le plan technique et tactique mais dans ce genre de compétition comme la CAN on a besoin de beaucoup de combativité et d’agressivité.

Est ‘il prévu d’autres matchs amicaux ou un tournoi d’ici la CAN?

Oui déjà on aura un match amical contre Génération Foot vendredi et chaque week-end on joue contre des équipes de première ou de deuxième division. On veut mettre les garçons dans les conditions d’une Coupe d’Afrique avec des matchs très costauds comme le match contre le Cameroun. La Fédération prévoit aussi de nous faire jouer un tournoi à l’extérieur même si rien n’est encore officiel. On verra d’ici quelques semaines.

Wiwsport.com