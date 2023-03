Désigné vainqueur de son combat contre Sa Thiès dimanche à l’arène nationale, Reug Reug est revenu sur sa victoire polémique contre le fils de Double Less.

Si du coté de Sa Thiès un recours a été déposé au CNG pour contestation du verdict du combat, chez Reug Reug l’ambiance est tout autre. La foudre de Thiaroye profite de sa victoire acquise sur le terrain et persiste qu’il n’a pas fait 4 appuis.

« J’ai bien abordé le combat et Dieu m’a accordé la victoire. Tout ce que je devais faire dans ce combat je l’ai bien fait. Sur la première action, c’est lui qui a déclenché la bagarre et on s’est accroché et le combat s’est poursuivi. L’arbitre est le maitre du terrain et je m’en remets toujours à lui pas à ceux qui disent que j’ai fait 4 appuis. A aucun moment l’arbitre n’a interrompu le combat pour signaler une chute. Comme je l’ai dit je suis passé par l’équipe nationale ou faire 3 appuis est synonyme d’une chute. Donc je sais très bien ce que je fais. Je me suis saisi de sa jambe et il m’a emmené au sol mais ma main est resté sur son nguimb » a déclaré Reug Reug sur la chaine Gaston Productions.

