Il était 11h12, ce mardi 7 mars 2023, quand nous avons débarqué à l’Arène nationale où se prépare l’équipe nationale en vue du Tolac 2023, du 17 au 19 mars, au Niger. Sur place, le coach national adjoint, Baffa Guèye, et l’arbitre en service ce matin, Aboubacry Dramé.

Dans l’enceinte, il y a dix lutteurs, deux par catégorie par poids. Sur un cercle, les quatre lutteurs des 100 et 120 kilos font des contacts entre eux, sous la supervision de l’arbitre. Sur un autre petit cercle, l’on regroupe les six lutteurs des trois premières catégories (66, 76 et 86 kilos) qui disputent des combats entre eux. Près d’eux, Baffa Guèye apporte les rectificatifs nécessaires. Et on peut assister à des chutes les unes plus spectaculaires que les autres.

Vers 11h45, le coach siffle la fin des exercices, leur sert à boire avant qu’eux tous montent pour retrouver leurs chambres. En attendant la séance de l’après-midi, toujours à l’Arène nationale.

Lesarenestv