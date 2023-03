Après avoir battu le Cameroun 1-0 il y’a trois jours à Toubib Dialaw, les Lionceaux se sont encore imposé face à la même équipe sur le score de 3-2.

Deux victoires en deux matchs. Voila le compte est bon pour l’équipe nationale U17 du Sénegal qui continue sa préparation en direction de la Coupe darique des nations de la catégorie. Les Lionceaux ont du compter sur Amara Diouf auteur d’un doublé sur penalty (4e et 50e) avant un but contre son camp coté camerounais. Le Sénégal s’impose 3-2 et les poulains de Serigne font ainsi un carton plein dans ses deux rencontres amicales.

Rappelons que la CAN U17 est prévue du 29 avril au 19 mai en Algérie.

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Le Sénégal remporte son deuxième match de préparation face au Cameroun. Victoire 3-2 des lionceaux au stade Lat Dior de Thies. #SENCAM pic.twitter.com/LlgvcPQ89g — FSF (@Fsfofficielle) March 7, 2023

Wiwsport.com