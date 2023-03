Kaolack et Thiès ont pris les commandes des poules Kolda/Ka K A et B du Championnat national de para-basket en Exempt: battant respectivement Kolda (72-8) et Talibou Dabo (52-20), lors de la 2ème journée disputée samedi.

Après avoir perdu d’entrée face à Ziguinchor (42-2), Kolda voulait réussir l’opération rachat. Les Koldois, qui recevaient à domicile, ont encore raté le coche. Ils ont cédé face à Kaolack (8-72) qui devient le nouveau leader de la poule A.

Contrairement à Kolda, qui a en- chaîné un 2ème revers, Thiès a rectifié le tir après sa défaite en déplacement contre Mbour (33-36) lors de la 1ère journée. Les Thiessois ont dompté à domicile Talibou Dabo (52-20). Avec cette 1ere victoire, ils contrôlent les com- mandes de la poule B.

Le match de la 2ème journée de la poule C, qui devait mettre aux prises Ouakam et le double tenant Pikine, a été reporté à une date ul- térieure. Et pour cause, le terrain de basket de l’équipe de Ouakam et en réfection.

Stades