Le bureau de l’instance dirigeante de la lutte s’est réuni, hier lundi, dans les locaux du CNG de lutte sis à l’Arène nationale. Meïssa Ndiaye, 1er vice-président chargé de la lutte avec frappe, fait le point.

Contestant sa défaite contre Reug Reug pour réclamer sa victoire suite aux 4 appuis de son adversaire, Sa Thiès a entamé la procédure de recours ce lundi.

C’est son manager Bassirou Babou qui a en effet pris le dossier en charge devant la Commission règlements et Discipline (CRD)du CNG dans l’ultime but de casser le verdict arbitral et peut-être d’être rétabli dans leurs droits.

La question a été évoquée au cours de la réunion hebdomadaire de la structure dirigeante de la lutte. Qu’est-ce qui est sorti du conclave ? «Le camp de Sa Thiès a bien déposé son recours. Ça va être traité dans la semaine » informe Meïssa Ndiaye, ancien président du CRG de Thiès.

Le président Bira Sène nous a également saisis pour préciser qu’il y a «un délai de 48 heures à observer pour traiter un recours». Il fait savoir que «le CNG ne va jamais enfreindre ses propres règles» pour, dans la foulée, fustiger ce qu’il qualifie «d’intox » au sujet notamment de la fausse information qui disait hier soir que le recours avait été vidé et que Sa Thiès avait été déclaré vainqueur.

wiwsport avec Sunu Lamb