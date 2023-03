Battu à l’aller (0-1), Chelsea a réalisé un grand match pour renverser Borussia Dortmund (2-0) au retour. Les Blues se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Enfin le tournant à Chelsea ? Au fond du gouffre depuis plusieurs semaines, les Blues se sont revendiqués avec une prestation de haute volée en huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Cruellement défaits par le Borussia Dortmund lors de la manche aller, les hommes de Graham Potter ont considérablement haussé le ton ce mardi soir à Stamford Bridge pour gagner 2-0 et s’adjuger d’une place en quarts.

Dominateur d’entrée de jeu, avec un Kalidou Koulibaly taille patron encore une fois dès l’entame, Chelsea a dû patienter pour trouver la faille. Les Londoniens ont en effet débloquer la situation juste avant la pause (45e) grâce à Raheem Sterling. Un but qui venait récompenser la nette domination des Blues. Et pour seconde période ne pouvait pas mieux démarrer pour Kai Havertz et ses partenaires qui ont vite le break.

L’Allemand a certes raté un penalty obtenu après une main de Wolf, mais il s’est rattrapé puisque l’arbitre a décidé que le penalty soit retiré. Cette fois, il a pris à contre-pied Alexander Meyer (53e). Chelsea a ensuite serré les dents pour garder cet avantage qui le mènera aux quarts de C1. Un résultat qui, sans doute, fera du grand bien aux pensionnaires de Stamford Bride pour ce qui est de la suite de la saison.

