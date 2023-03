Actuelle lanterne rouge de Ligue et en proie à des soucis extra-sportifs depuis quelques jours, le SCO d’Angers subit un premier coup dur à trois mois de la fin de saison. Abdel Bouhazama a démissionné de son poste d’entraîneur ce mardi comme l’a fait savoir un communiqué du club angevin.

Entre les résultats du SCO très compliqués avec une dernière place en Ligue 1, et la dernière polémique dont Abdel Bouhazama a fait l’objet en raison d’une causerie avec des propos déplacés, la situation devenait difficilement tenable pour le coach angevin qui a souhaité cesser ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première à Angers. Le SCO a annoncé sa mise à l’écart après un triste bilan de 2 points en 12 matchs.

« La Direction d’Angers SCO prend acte de la décision d’Abdel Bouhazama de quitter les fonctions qui étaient jusqu’alors les siennes. Son souhait a été annoncé ce mardi 7 mars aux joueurs et au staff au cours d’une réunion.

Dans un souci de transparence, Angers SCO précise que cette éventualité a été imaginée par Abdel Bouhazama depuis plusieurs jours et que la décision quant à sa mise en retrait de l’équipe première a été pensée par l’intéressé durant la fin du mois de février après plusieurs déconvenues sur le plan sportif. De plus, une controverse est née ce lundi après que des propos, sortis de leur contexte, tenus lors de la causerie d’avant-match, aient fuité dans la presse locale et nationale. Devant la pression médiatique et pour préserver l’image du club et la sérénité du vestiaire, Abdel Bouhazama a annoncé au Président Saïd Chabane qu’il avait décidé de quitter sa fonction d’entraîneur de l’équipe professionnelle. Le Président accepte la décision du coach », peut-on lire dans le communiqué du club.

Pour rappel, la formation d’Abdallah Sima, Ibrahima Niane et Sada Thioub est actuelle dernière du championnat avec 10 points à 12 journées de la fin de la saison et à 12 points du premier non relégable.

