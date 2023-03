Les Hornets ont encore une fois pris des mesures drastiques après une période de méforme lamentable qui a vu le club d’Izo Sarr remporter seulement trois matchs de championnat depuis le 25 décembre dernier. Des performances insuffisantes pour Watford qui vise une remontée immédiate en Premier League après la relégation de la saison dernière.

Mais le club n’est actuellement que 9e du classement en Championship, loin des places qualificatives. Le match nul décevant de samedi à domicile contre Preston les a laissés relégués et a conduit à la décision de se séparer de Bilic, moins de six mois après l’avoir nommé pour un contrat de 18 mois en septembre 2022.

The Hornets are pleased to confirm the appointment of Chris Wilder as Head Coach on a contract until the end of this season.

Welcome to Watford, Chris! 👋

— Watford Football Club (@WatfordFC) March 7, 2023