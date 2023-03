Aboulie Bojang, entraîneur de la Gambie veut mettre fin à l’hégémonie du Sénégal. En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur des Scorpions en U20 croit en une victoire en finale.

« Je suis fier de ses garçons forts sympathiques qui sont en train d’écrire l’histoire de notre football,de notre pays. C’est extraordinaire, magnifique, stratosphérique et bien encore plus que ça. Nous avons marqué 10 buts dans cette compétition sans encaisser. Toutes nos lignes étaient au rendez-vous. C’est un petit pays, la Gambie qui joue maintenant dans la cour des grands. C’est une victoire méritée, conquise avec les tripes dans la sueur » a déclaré le technicien dont l’équipe a inscrit 10 buts sans encaisser. Tout comme le Sénégal, la Gambie est invincible.

La finale de la CAN U20 sera un derby entre le Sénégal et la Gambie. Elle aura lieu ce samedi. « Il faut maintenant s’offrir le titre, on ne reculera pas » a déclaré le meilleur technicien de la phase des groupes. Il ajoute « Le Sénégal est une équipe extraordinaire mais nous le sommes aussi. Le Sénégal rafle tout en ce moment. Il faut les empêcher le 11 Mars » rapporte le site de la CAF.

