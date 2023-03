La sélection des moins de 17 ans effectuera sa deuxième sortie amicale ce mardi face à la formation camerounaise en préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des catégories qui se jouera en Algérie.

Trois jours après leur premier duel au centre technique Jules François Bocandé, soldé sur une petite victoire des hommes de Serigne Saliou grâce notamment à une réalisation de Mactar Ndiaye (1-0), les Lionceaux ont rendez-vous ce soir à partir de 16h30 au stade Lat Dior de Thiès pour l’acte 2 contre le même adversaire, le Cameroun.

La sélection emmenée par l’ancien sélectionneur de l’équipe locale du Sénégal prépare l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations réservée aux joueurs âgés de moins de 17 ans. Elle aura lieu du 8 au 30 avril et verra ses quatre demi-finalistes qualifiés pour la Coupe du Monde de la même catégorie. Cette double confrontation contre les champions en titre est donc une occasion parfaite pour le sélectionneur et son staff de tester de nouveaux systèmes et ainsi observer les points qu’ils restent à améliorer avant leur grand début.

wiwsport.com