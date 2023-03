Si le club de la capitale française comptera sur Mbappé pour surprendre le Bayern Munich sur sa pelouse et devant ses supporters, Julian Nagelsmann, l’entraîneur de la formation allemande aura une carte de plus à jouer avec l’international sénégalais. De retour à la compétition fin février lors de la victoire face à l’Union Berlin, Sadio Mané pourra disputer la rencontre face au PSG en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

En conférence de presse avant le match, le technicien des bavarois a fait savoir que la star sénégalaise ne sera pas titulaire pour ce match tant attendu. Toutefois, il estime que l’ancien joueur de Liverpool aura son mot à dire dans ce duel. « Il récupère de plus en plus, je ne pense pas qu’il démarrera demain. Mais nous sommes heureux de le voir de retour. Ce sera important en fonction du résultat, Sadio peut être un joueur qui peut décider du résultat depuis le banc. Je pense qu’il va jouer. Au dernier entraînement, ça avait l’air d’aller. Il fait son travail et il sait ce qu’il doit faire. C’est un bon footballeur. Contre Stuttgart il avait quelques points faibles mais Benjamin Pavard n’est pas là. »

