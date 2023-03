La finale du championnat national de rugby à VII, jouée samedi au stade Iba Mar Diop, a été remportée par les Militaires de l’ASFA aux dépens de Kirène (26-0).

Cette année est la bonne. Éliminés l’année dernière aux finales du rugby à VII et du rugby à XV, les Militaires de l’ASFA ont enfin atteint le graal. Face à leur bourreau de l’année dernière en finale de rugby à XV, les Militaires ont été impitoyables. Supérieurs physiquement, plus rapides et plus véloces, les hommes d’El Hadji Omar Cissé se sont baladés devant les coéquipiers d’Ahmeth Thiana. Ils sont venus à bout de Kirène RC avec 26 points sans en concéder le moindre.

En rugby à VII, IASFA vient ainsi de remporter son deuxième titre de champion du Sénégal de son histoire, après celui gagné en 2011. Un trophée qui récompense également une régularité en termes de performances ces deux dernières années.

Cette finale était le point d’orgue d’une folle journée de rugby.

